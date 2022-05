Bari, affonda rimorchiatore di Ancona: un morto e dispersi, salvato il comandante

19 maggio 2022 a

Tragedia in mare. Un rimorchiatore italiano è affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari. Ci sarebbero una vittima e sette dispersi. Sul posto è intervenuto il personale della capitaneria di porto. Il mezzo era partito da Ancona ed era diretto in Albania. Secondo quanto riferisce Il Corriere Adriatico, è stato tratto in salvo il comandante. Il rimorchiatore "Franco P" della ditta Ilma, partito ieri sera per raggiungere l'Albania, dove avrebbe dovuto trainare una chiatta con a bordo 9 persone. Ma qualcosa, riferisce ancora la fonte, è andato storto, la chiatta si è sganciata (tutti salvi), mentre l'imbarcazione è affondata. Stanno intervenendo gli uomini della Capitaneria di Porto di Bari e i colleghi di Ancona. Le motovedette della Guardia Costiera barese avrebbero difficoltà a raggiungere il luogo dell'affondamento per il vento molto forte. Il comandante è stato recuperato su una zattera di salvataggio, mentre sarebbero in corso le ricerche di sette dispersi da parte della Capitaneria di Porto di Bari. Una corsa contro il tempo, cresce l'apprensione.

