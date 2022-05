Fiammetta Borsellino: "Mio padre e Falcone consegnati alla Mafia dai colleghi"

19 maggio 2022 a

a

a

Ieri, mercoledì 18 maggio, Giovanni Falcone avrebbe compiuto 83 anni. Invece, tra qualche giorno - il 23 maggio - ricorrerà il trentesimo anniversario dalla sua morte. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, morì anche il suo collega Paolo Borsellino. Entrambi sono stati assassinati dalla Mafia. "Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni Falcone - ha detto in un'intervista a Repubblica Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato morto nella strage di via d'Amelio - Sono passati 30 anni e ormai ci siamo rassegnati all’idea che noi familiari di tutte le vittime delle stragi non avremo mai una verità giudiziaria. Perché nessuno ha voluto guardare dove si doveva guardare da subito: a quel palazzo di giustizia covo di vipere, come lo chiamava mio padre".

Kiev detta le condizioni per la pace, Zelensky: "Arma laser è fallimento russo". Mosca: "Ecco come reagiremo a Svezia e Finlandia nella Nato" | Diretta, foto e video

"C’è stata la mano armata di Cosa nostra ovviamente ma anche chi a questa mano armata ha spianato la strada, consegnando le teste di Falcone e Borsellino su un piatto d’argento. L’ormai famosa convergenza di interessi di cui parlava Falcone. Io oggi da figlia sono consapevole che mio padre è morto perché è stato abbandonato dai suoi colleghi. Dirò anche di più. Fin quando siamo stati zitti, il salone di casa nostra era pieno di presunti amici di mio padre che venivano a raccontare balle a mia madre. Da quando invece io ho deciso di parlare, di dire senza peli sulla lingua che le responsabilità delle stragi di Capaci e via D’Amelio sono a più livelli, da quel momento ci siamo improvvisamente ritrovati soli. Di tutto quello stuolo di magistrati che ci stava attorno non si vede più nessuno. Qualche settimana fa sono andata a Marsala, la città dove mio padre è stato procuratore, per l’intitolazione di una strada ad Emanuela Loi, una degli agenti di scorta uccisi con lui. Sono rimasta sola. Nessuno, dico nessuno dei magistrati presenti, mi ha avvicinato anche solo per salutarmi. Ma a me sta bene così", ha rcontinuato Fiammetta.

Zelensky ai territori occupati “L'Ucraina tornerà”

Quanto alla prossima sentenza del processo a Caltanissetta sul depistaggio, la figlia di Borsellino è chiara: "Non abbiamo più bisogno di sentenze di condanna che tanto non arriveranno mai. Per noi ormai sono chiare le connivenze vere, le omissioni, le menzogne, le condotte sbagliate di uomini e donne delle istituzioni che non hanno avuto rossore a presentarsi in un’aula di tribunale e a balbettare monosillabi. A essere offesi non siamo solo noi familiari ma l’intelligenza del popolo italiano".

L'Eintracht vince l'Europa League, Rangers ko ai rigori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.