Roma, serpente nella palestra del liceo. Il video diventa virale

Un serpente nella palestra del liceo. Succede a Roma. E' il seguitissimo profilo Instagram welcometofavelas_4k (oltre 600mila follower) a pubblicare il video realizzato da uno degli studenti all'interno del liceo Maiorana. Nelle immagini si vede chiaramente un serpente. "Oh regà, se sta a nove", urla uno dei ragazzi. Ovviamente migliaia di visualizzazioni per le immagini e ovviamente commenti su commenti. Non manca l'ironia: "E dopo zoccole e cinghiali, l'ecosistema romano è lieto di introdurre i serpenti", scrive Aldo. "Quando c’hai la professoressa che è na serpe", aggiunge Davide. E' Elia a spiegare che si tratta di "un biacco (hierophis viridiflavus). Completamente innocuo. Spero nella sua liberazione senza conseguenze". E Leonardo fa venire i brividi: "Magari me lo portassero a me così lo aggiungo a quelli che già ho". Clicca qui per vedere il video.

