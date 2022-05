Truffa del falso prete nel giorno delle comunioni. Arrivano i carabinieri

16 maggio 2022 a

In Italia non ci facciamo mancare nemmeno la truffa del prete. Nella mattinata di domenica 15 maggio, a Ottaviano, in provincia di Napoli, un 65enne napoletano che era già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per sostituzione di persona dai carabinieri della stazione locale. A Piazza San Giovanni, nei pressi dell’omonima chiesa, dove nel frattempo era in corso la cerimonia delle comunioni, l'uomo passeggiava indossando un abito ecclesiastico. Era perfettamente vestito da prete. Si avvicinava ai fedeli che stavano entrando in chiesa, si presentava come sacerdote, si prestava a selfie e tra le mani aveva bigliettini di un’associazione dal nome Centro sociale giovanile onlus, con le indicazioni e il sito dello stesso sodalizio.

Peccato per il falso prete, però, i carabinieri in quel momento erano proprio da quelle parti, come vuole la tradizione dell'Arma durante la messa domenicale. I militari conoscono il vero sacerdote del posto, consapevoli che non era quello che si stava prestando per i selfie e distribuiva bigliettini da visita. Lo hanno fermato per approfondire la vicenda. Ora scatteranno accertamenti sull’associazione che veniva proposta dal 65enne.

Sono in corso anche indagini per comprendere se abbia chiesto oppure ottenuto offerte dai fedeli ma quello che è certo è che l’uomo non è un prete e quel sito riportato sui bigliettini non esiste. E' stata perquisita la sua autovettura che era parcheggiata poco distante dalla chiesa e i carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi capi d’abbigliamento ecclesiastici e altri bigliettini che recavano anche un codice iban. E' stata inoltre rinvenuta e sequestrata documentazione attestante l’associazione. L’uomo è stato denunciato a piede libero e sono in corso accertamenti volti a verificare l’effettiva esistenza della onlus. Il forte sospetto è che si vestiva da prete per chiedere ai fedeli di aiutare il centro. Adesso saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza sulla vicenda.

