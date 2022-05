Chi l'ha visto?, il caso di Andreea stasera in tv 11 maggio su Rai3: tutte le anticipazioni

11 maggio 2022 a

Stasera in tv - 11 maggio 2022 - consueto appuntamento del mercoledì su Rai3 con Chi l'ha visto? (dalle ore 21.20). Alla conduzione della storica trasmissione del terzo canale della televisione pubblica, in onda dal 1989 (oggi andrà in onda la puntata numero 1340), sempre Federica Sciarelli.

Nella puntata di oggi la trasmissione si chiuderà che percorso ha fatto Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, dopo la festa con gli amici. Cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina. In studio il fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola. Inoltre, la scomparsa di una donna che ha detto alla nipote: "Mi sposo, sono felice". Dopo questo messaggio più nulla. “Chi l'ha visto?” è alla ricerca di questo misterioso sposo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

