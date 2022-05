'Ndrangheta, maxi blitz: arrestate 77 persone tra Roma e Reggio Calabria. In manette anche il sindaco di Cosoleto

10 maggio 2022 a

Maxi blitz a Roma da parte della Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, che alle prime ore del giorno di oggi, martedì 10 maggio, ha eseguito 43 misure cautelari sulla base di un'ordinanza emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina - Direzione Distrettuale Antimafia, andando a colpire una cellula della 'Ndrangheta radicata nella capitale. Le misure, in corso di esecuzione, sono state notificata nella regione Lazio, a Reggio Calabria e nella regione Calabria.

I 43 soggetti sono indiziati di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, una 'ndrina radicata sul territorio della capitale, finalizzata a acquisire la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori (ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli olii esausti), facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie per schermare la reale titolarità delle attività. L’organizzazione di matrice ‘ndranghetista si ripropone, alla stregua di quanto ricostruito, in termini di gravità indiziaria, dalle indagini sviluppate dal Centro Operativo Dia di Roma, anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri nonché l’esecuzione di misure cautelari disposte dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, all’esito di coordinamento investigativo con la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Anche il sindaco di Cosoleto, comune in provincia di Reggio Calabria, Antonino Gioffré è stato arrestato nell'ambito dell'operazione coordinata dalla locale procura e collegata a quella messa a segno dalla Dia di Roma, contro la ndrangheta. Con lui, solo in Calabria, sono state arrestate altre 33 persone.

