Alessandria, ucciso portiere di notte di un hotel quattro stelle: eseguito un fermo

09 maggio 2022 a

a

a

Omicidio questa notte all’hotel Londra di Alessandria. Il 69enne portiere di notte della struttura, un 4 stelle di corso Cavallotti, è stato ucciso. A chiamare i soccorsi - intorno all'1.30 - un passante, che dall’esterno ha visto il cadavere in un’ampia pozza di sangue. Sono intervenuti i carabinieri, che già nel corso dei primi rilievi, sono stati in grado di compiere concreti passi avanti nelle indagini, tanto che una persona che si trovava all’interno della struttura è stata portata in caserma. Dalle prime indicazioni, il portiere d'albergo sarebbe stato ucciso con un corpo contundente. In corso le indagini che sono aperte a tutte le ipotesi.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.