E' morta Angela Tiraboschi, era la nonna d'Italia. Aveva appena compiuto 112 anni

Aveva 112 anni. Era considerata la nonna d'Italia, la persona più anziana del Paese. Angela Tiraboschi si è spenta a Bergamo. E' morta nel sonno, nella sua abitazione di via Coghetti. Si è addormentata e non si è più svegliata, come ha raccontato il figlio Roberto Brozzoni che la accudiva a casa insieme alla sorella Maria e come riporta il quotidiano Eco di Bergamo. La nonna d'Italia è stata sempre casalinga ed era una grande tifosa dell'Atalanta. Originaria della Val Serina, ci tornava ogni estate in villeggiatura dopo che si era definitivamente trasferita nel capoluogo bergamasco, negli anni Novanta, con il marito Agostino Brozzoni e i quattro figli, che tutti adesso hanno tra i 70 e gli 85 anni.

In occasione del suo ultimo compleanno, il 19 aprile, aveva ricevuto anche gli auguri del presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. "Dispiace perché aveva appena festeggiato i suoi 112 anni ed era un po' la nostra mascotte" ha detto all'Agenzia LaPresse il sindaco di Oltre il Colle, Giuseppe Astori, dove Angela era nata. Il paese, posto in una conca tra i monti, vanta però ancora altre due grandi nonne: una ha appena festeggiato i 100 anni mentre l'altra, che vive fuori ma torna ogni estate in vacanza, di anni ne ha ben 107. "Il segreto della longevità in questi luoghi? Qui la vita è ancora molto salutare e rilassata.

Non c'è lo smog, puoi fare lunghe passeggiate all'aria aperta e se esci trovi sempre un amico sulla porta a salutarti", ha risposto il sindaco. Angela Tiraboschi sarà sepolta a Bergamo, dopo i funerali nella chiesa del quartiere San Paolo. In Italia i centenari in Italia viventi al 1° gennaio 2021 erano 17.156: oltre 2mila in più rispetto all'anno precedente, il 2020, quando erano 14.804. Nel 2019 erano invece 14.456.

