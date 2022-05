Leo Gassmann soccorre turista americana vittima di uno stupro, "non dimenticherò le sue urla"

08 maggio 2022 a

"Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto". Su Instagram, il cantante Leo Gassmann racconta di aver soccorso una ragazza americana vittima di uno stupro. "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito". L’artista riferisce di aver chiamato "la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti".

Poi l’invito a non voltarsi dall’altra parte di fronte a richieste di aiuto: "Se vi capita di incappare in situazioni del genere, non tiratevi mai indietro - è l’esortazione - da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura". "Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene a ognuno di noi - aggiunge - Non abbiate paura di denunciare o di chiedere aiuto, non siete soli. Rendiamo questo mondo un posto migliore". "Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia va punito", conclude Leo Gassmann.

"Non sono un eroe, ho fatto solo ciò che era giusto. Siete in molti ad avere delle storie da raccontare simili a quella che ho vissuto io. Non abbiate paura, non siete soli. Insieme possiamo fare la differenza. Il futuro è nelle nostre mani possiamo scegliere di assecondare l'oscurità o vivere alla ricerca di una luce. Quella luce può essere in ognuno di noi e si alimenta ogni qualvolta agiamo in maniera giusta" ha poi aggiunto Gassmann.

