Covid, il bollettino di oggi 5 maggio: 48.255 nuovi contagi e 138 morti. Diminuiscono positivi e ricoveri. Tasso al 14.7%

05 maggio 2022 a

a

a

Il bollettino Covid di oggi, giovedì 5 maggio, diramato dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi "ufficiali" continuano a scendere, seppur molto lentamente. Oggi sono 21.946 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nelle 24 ore prese in considerazione, infatti, sono stati registrati, 48.255 nuovi contagi, mentre i guariti sono 70.523. Purtroppo al bilancio vanno aggiunti ancora 138 morti, 14 in meno rispetto al precedente bollettino, ma comunque sempre tanti. Dall'inizio della pandemia le vittime comunicate dal ministero della salute sono 164.179.

Mascherine ancora obbligatorie nei luoghi di lavoro: ecco quali e perché. Tutte le regole per negozi, scuole, discoteche e stadi

Il bollettino odierno è frutto dell'analisi di 327.178 tamponi, sia molecolari che antigenici. In quello precedente erano stati 335.275. Il tasso di positività è dunque abbastanza stabile: il 14.7%, leggermente maggiore del 14%, comunicato ieri. Lieve calo dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sono 369, due in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, però, sono stati ancora 32.

Dati Gimbe: diminuiscono contagi, ricoveri e vittime. Ma Cartabellotta mette in guardia: "Circolazione del virus elevata, mantenere la mascherina"

Diminuiscono anche i ricoverati nei reparti ordinari: 9.384, ovvero 230 in meno. Gli attualmente positivi al Covid sono 1.165.124. Dall'inizio della diffusione del virus, in Italia sono risultate ufficialmente positive 16.682.626 persone. I dimessi e i guariti sono invece 15.353.323.

Curarsi a casa: ecco i farmaci da utilizzare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.