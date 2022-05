Truffa sulle squadre di calcio della serie A: 39mila gadget contraffatti. Due denunce

05 maggio 2022 a

Una truffa dietro l'altra. E ovviamente non è esente il mondo del calcio. O meglio, la passione che i tifosi hanno per la loro squadra del cuore. Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato circa 39mila prodotti contraffatti che riproducevano proprio i loghi delle più blasonate società calcistiche della serie A e persino della Nazionale. A Villa Verucchio (Rimini), un primo controllo dei militari del dipendente Nucleo Mobile del Gruppo di Rimini ha portato al ritrovamento di decine di accendini “dedicati” a una nota squadra di calcio. In un'azienda vicina sono stati poi trovati e sottoposti a sequestro altri 38 mila oggetti di merchandising - tra cui accendini, cartoncini per confezione, penne e adesivi - ritenuti contraffatti. I titolari delle due imprese commerciali sono stati denunciati per contraffazione) e ricettazione.

