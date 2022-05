Una donna sua figlia trovate morte in casa. Ferito l'altro ragazzo e il padre. L'ipotesi della strage familiare

04 maggio 2022 a

a

a

Una donna e sua figlia sono state ritrovate morte nella loro abitazione a Samarate, in provincia di Varese, questa mattina mercoledì 4 maggio. Sul posto i carabinieri del comando provinciale che sono stati allertati dai vicini di casa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi all'origine di quanto accaduto, il sospetto, secondo quanto si apprende, potrebbe essere una lite in ambito familiare che sarebbe sfociata in tragedia. Secondo Varesenews le vittime sono una donna di 56 anni e sua figlia di 16; ferito un uomo, il marito di 57 anni (che è stato fermato dai carabinieri) e l’altro figlio di 23. (In aggiornamento)

