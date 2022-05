Trovato morto in Trentino, macabra scoperta di un escursionista. Mistero sull'identità

03 maggio 2022 a





Un cadavere, per ora senza nome, è stato ritrovato nei boschi di Molina di Fiemme, nel Trentino. Un escursionista era a passeggio con il suo cane quando in una zona impervia ha rinvenuto il corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, nella zona di Presepio. E' scattato subito l'allarme e sul posto sono velocemente arrivati i carabinieri di Cavalese. I militari non hanno ritrovato documenti. Si tratterebbe di un uomo di statura alta. Procedono le indagini per cercare di stabilire l'identità. (Foto di archivio).

