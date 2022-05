Napoli, uomo aggredisce la madre a pranzo: arrestato, evade per tornare a picchiarla

02 maggio 2022 a

L'ennesimo caso di violenza in famiglia è andato in scena nel napoletano, per la precisione a Pozzuoli, nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine e che vive con la madre, 77enne, ha aggredito la stessa durante il pranzo del primo maggio. A casa, con loro, anche la sorella dell'uomo, 53 anni, che aveva fatto visita ai due familiari proprio per il pranzo, dove però una parola ha tirato l'altra e ha trasformato quello che doveva essere un momento conviviale in famiglia in una giornata di violenza.

L’uomo ha perso le staffe e ha aggredito sua madre, mettendo completamente a soqquadro l’abitazione. Nel panico più totale la sorella ha chiesto aiuto al 112 e poco dopo, sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. In totale sono state tre le pattuglie che sono intervenute nell'abitazione per trarre in arresto il 50enne per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, "costringe" l’anziana madre ad andare a casa della figlia. Giornata finita? Neanche per idea, perché passa poco tempo e al 112 arriva un’altra richiesta di aiuto. L’arrestato, infatti, era evaso ed era andato a casa di sua sorella per minacciare ancora una volta la mamma. I carabinieri a questo punto, una volta rintracciato l’uomo che era rientrato a casa dopo esser stato nell’abitazione materna, lo trasferiscono nelle camere di sicurezza della caserma dove attenderà il direttissimo.

