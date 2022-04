Mino Raiola morto, la malattia con cui ha combattuto negli ultimi mesi. Origini e carriera del re dei procuratori di calcio

28 aprile 2022 a

Morto Mino Raiola. Quello che per tutti era diventato il re dei procuratori italiani - secondo Forbes nel 2020 era il quarto agente di calciatori nel mondo con un fatturato di quasi 85 milioni di dollari - è venuto a mancare oggi, 28 aprile 2022, dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Aveva 54 anni.

Raiola lo scorso 12 gennaio era stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare - non legata al Covid - che aveva alimentato il mistero. Nonostante le smentite del suo entourage che ha sempre parlato di controllo di routine e programmati, la Bild pochi giorni dopo annunciò di un ricovero in terapia intensiva con un quadro clinico molto complicato e aggravatosi.

Lunghissimo l'elenco dei suoi assistiti. Da Pavel Nedved e Zlatan Ibrahimovic agli attuali Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt. Recentemente proprio il trasferimento del portiere Donnarumma a parametro zero dal Milan al Psg lo aveva messo nel mirino delle critiche. All'anagrafe Carmine Raiola, originario di Angri e nato a Nocera Inferiore, la sua famiglia poco dopo la sua nascita si trasferì in Olanda ad Haarlem. Il padre, allora meccanico, aprì con successo un'attività di ristorazione, in cui il giovane Mino venne impiegato come cameriere. Dopo la maturità classica frequentò per due anni l'università, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza, poi la svolta nel calcio. Parlava sette lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese.

