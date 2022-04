Bergamo, sparatoria in strada: un uomo morto e una donna gravemente ferita

28 aprile 2022 a

Sparatoria questa mattina, giovedì 18 aprile, a Treviglio, in provincia di Bergamo, in cui è rimasto ucciso un uomo e gravemente ferita alle gambe una donna che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII della città lombarda. I fatti violenti si sono verificati intorno alle 7.40 in via Brasside all'altezza del numero civico 2/C quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. La dinamica è ancora ignota e al vaglio dei Carabinieri presenti sul posto. Sono intervenuti soccorsi con elicottero, automedica e 3 ambulanze.

