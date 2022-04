Valanga sull'Ortles, un morto e un disperso. Sono due alpinisti tedeschi

28 aprile 2022 a

Ancora una valanga killer. È di un morto e un disperso il bilancio della valanga verificatasi sull'Ortles, la montagna più alta dell'Alto Adige, nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile. Si tratta di due alpinisti tedeschi che erano partiti il giorno stesso per scalare la parete nord. A dare l'allarme sono stati i familiari che non avevano più avuto loro notizie. Il cadavere è stato trovato dal soccorso alpino nella serata di mercoledì sotto la valanga. Continuano le ricerche per il secondo alpinista, con il supporto di un elicottero.

