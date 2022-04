Covid, il bollettino di oggi martedì 26 aprile: i nuovi casi sono 29.575, i morti 146. Tasso di positività al 16,2%

26 aprile 2022 a

Ancora 29.575 casi di contagio Covid 19. Questi i casi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore, stando al bollettino di oggi, martedì 26 aprile, ufficializzato dal ministero della salute. Leggermente più del giorno prima, quando erano stati 24.878. Le vittime sono 146, in aumento rispetto alle 93 di lunedì 25 aprile. Leggera diminuzione degli attualmente positivi: 1.234.976, quindi 7.624 in meno nelle ultime 24 ore. Nel complesso salgono a 16.191.323 le persone contagiate dall'inizio della pandemia, mentre i morti diventano 162.927. In 37.462 sono diventati positivi e quindi dall'inizio della pandemia diventano 14.793.420, le persone che hanno superato il Covid. I dati sono relativi a 182.675 tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 16.2% rispetto al 17.9% del giorno prima.

In terapia intensiva 409 pazienti, sette in meno rispetto al giorno prima (23 ingressi giornalieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328, ovvero 278 in più rispetto a ieri. A livello territoriale, la regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (4456), poi Lazio (3396), Puglia (3036), Lombardia (2715), Emilia Romagna (2158) e Veneto (2002).

Intanto, il Governo è orientato a mantenere le mascherine ancora sui mezzi pubblici, come aerei e treni, e in determinati luoghi, quali ospedali, Rsa e uffici in cui non può essere garantito il distanziamento, a partire dal primo maggio, quando cadrà l’obbligo di proteggersi naso e bocca al chiuso e sui trasporti. Il Consiglio dei Ministri che deciderà in merito dovrebbe tenersi giovedì, sempreché il tampone del premier Mario Draghi risulti negativo. A precederlo domani una cabina di regia al ministero della Salute. Già oggi, tuttavia, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ha confermato che le mascherine saranno "sicuramente eliminate in molte circostanze" ma che l’abbandono avverrà "con progressività". Si terranno ancora, dunque, in determinati mezzi di trasporto, come in aereo, e in determinate situazioni e uffici, "e magari tra qualche settimana le toglieremo anche qui", ha spiegato Sileri. L’ipotesi è che l’obbligo venga quindi mantenuto in alcuni luoghi ancora per tutto maggio, con la prospettiva di eliminarlo in via definitiva per l’estate.

