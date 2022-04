Epatite, attivate tutte le strutture per il monitoraggio dei casi. Possibili legami con il Covid?

26 aprile 2022 a

L'Istituto superiore di sanità sta monitorando i casi di epatite acuta di origine sconosciuta che si sono verificati in Italia nelle ultime settimane. In particolare l'Istituto superiore di sanità ha attivato la rete Seieva, Sistema Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta, che è la sorveglianza speciale dell’epatite acuta, attiva nello stesso Istituto Superiore di Sanità sin dal 1985. Il Seieva affianca e integra il “Sistema Informativo delle Malattie Infettive e Diffusive” (Simid), gestito dal ministero della Salute, al fine di promuovere, sia a livello locale che nazionale, l’indagine e il controllo sull’epatite virale acuta.

L'Istituto superiore di sanità ha anche attivato la sorveglianza genomica in relazione al Covid 19, che condivide i dati relativi al sequenziamento dei ceppi del virus dei casi pediatrici di epatite acuta in cui dovesse essere confermata tale infezione. Questo permetterà di capire meglio qualora l’infezione da Covid 19 sia un evento incidentale, dovuto alla alta circolazione del virus in Europa, o se debba essere considerata il fattore eziologico di queste forme di epatite. É anche attiva la sorveglianza basata su eventi, grazie al Network Italiano di Epidemic Intelligence. I referenti del Network si sono attivati in seguito l’allerta dal 5 aprile 2022.

L'Istituto superiore di sanità, dunque, ha mosso tutti i passi possibili per cercare di comprendere meglio cosa è accaduto e se ci sono eventuali legami con la pandemia da Covid che da due anni sta mettendo a dura prova i servizi sanitari di tutto il mondo e che resta ancora un virus da studiare. Come sempre accade in casi del genere, occorrerà del tempo per le ricerche e per verificare gli eventuali motivi della malattia, oppure se si tratta soltanto di coincidenze. I casi di epatite acuta rappresentano un allarme dal punto di vista sanitario e occorre che vengano applicate tutte le misure possibili.

