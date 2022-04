Padova, trovato senza vita il corpo di Ahmed, il giovane scomparso giovedì scorso

26 aprile 2022 a

a

a

Il corpo di Jouidier Ahmed, il 15enne scomparso giovedì scorso a Padova, è stato ritrovato oggi, martedì 26 aprile, senza vita nel fiume Brenta dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato, che assieme ai pompieri ha setacciato le rive del fiume dopo il ritrovamento del cellulare del giovane avvenuto ieri sera nei pressi del ponte pedonale che collega il quartiere Torre a Cadoneghe.

Le ricerche sono state concentrate su quel tratto di fiume perché lì, come detto, lunedì sera gli investigatori avevano trovato il telefonino sulla passerella pedonale del ponte che scavalca il tratto del Brenta. Le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco nel fiume Brenta erano iniziate questa mattina presto con l’impiego di un’imbarcazione con ecoscandaglio. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 10 circa, tra Torre e Cadoneghe. È mistero fitto sulla sua morte. "Tornerò morto, o mi faranno molto male": sarebbero state queste le parole inviate per messaggio all’ex fidanzata da Ahmed, secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto. Il ragazzo di origini marocchine era uscito verso le 21.30 del 21 aprile in bicicletta, dicendo alla madre e alla sorella che sarebbe andato a incontrare alcuni amici e non è più tornato. Oggi il tragico ritrovamento.

Video su questo argomento Trovato senza vita Ahmed, il 15enne scomparso a Padova

Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia. A tenere le indagini il pubblico ministero Andrea Girlando. Sul corpo non sembrano esserci apparentemente segni di violenza. La bici con cui si è allontanato non è stata ancora trovata.

Processo d'appello per i genitori di Matteo Renzi: misteriosa scomparsa di un fascicolo. Ma si va avanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.