Truffa della moda, prodotti firmati falsi: denunciato commerciante. Sequestrati anche cosmetici

A Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato, in due operazioni, oltre 700 articoli di bigiotteria di marchi di moda contraffatti e oltre 272.000 prodotti cosmetici privi di etichettatura. In particolare, i Baschi Verdi di Milano, nel corso di un controllo in un negozio all’interno di un centro commerciale dedito alla vendita di prodotti di bigiotteria, hanno rinvenuto bracciali, collane, anelli e orecchini, riportanti noti marchi della moda internazionale come Gucci, Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent e Bulgari. L'esame degli articoli ha fatto emergere numerose difformità rispetto ai prodotti originali mentre la perquisizione conseguentemente effettuata ha permesso di rinvenire altri oggetti dello stesso tipo riposti in cassettiere non esposte al pubblico. La merce è stata sottoposta a sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale denunciato a piede libero. I militari, in un altro intervento, hanno rinvenuto oltre 272.000 prodotti cosmetici privi della prevista etichettatura, all’interno di un locale riconducibile a un grossista operante nel capoluogo. Anche in questo caso la merce è stata sottoposta a sequestro e al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa.

