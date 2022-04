Covid, i nuovi casi sono 24.878. Ancora 93 morti. Aumentano i ricoveri. Il punto regione per regione

25 aprile 2022 a

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 25 aprile. I nuovi contagi ufficializzati dal ministero della Salute sono 24.878, molti meno rispetto ai 56.263 del giorno precedente, ma va ricordato che le positività sono riferite ai tamponi del giorno prima, quindi il festivo di domenica 24 aprile. Il numero di persone che dall'inizio della pandemia hanno "ufficialmente" contratto il virus diventano dunque 16.161.339, dato che comprende le persone guarite e quelle che non ce l'hanno fatta. I decessi comunicati oggi sono 93 (nel precedente bollettino erano stati 79) e il totale delle vittime è di 162.781.

In 26.738 sono diventati negativi o sono stati dimessi. Il numero di chi ha superato l'infezione da Covid, dunque, sale a 14.755.958. Diminuiscono leggermente (-1.546) gli attualmente positivi che restano comunque 1.242.600. Come detto sono numeri poco significativi, frutto di soli 138.803 tamponi, cioè 187.408 in meno rispetto al precedente bollettino. Il tasso di positività aumenta sino al 17.9%, quando ieri era del 17.2%. Crescono i ricoveri: + 155 nei reparti ordinari per un totale di 10.050 pazienti, mentre in terapia intensiva il numero dei letti occupati resta invariato: 416, con 26 ingressi.

I casi regione per regione. L'Emilia Romagna è quella da avere registrato il maggior numero di nuovi contagiati (+3.403). Seguono Campania (+2.939), Lazio (+2.772) e Lombardia (+2.359). Di seguito i nuovi casi (e quelli del giorno precedente) regione per regione.

Lombardia: +2.359 casi (ieri +5.972).

Veneto: +2.053 casi (ieri +4.891).

Campania: +2.939 casi (ieri +7.404).

Lazio: +2.772 casi (ieri +5.985).

Emilia-Romagna: +3.403 casi (ieri +5.190).

Piemonte: +1.084 casi (ieri +2.769).

Sicilia: +1.777 casi (ieri +4.014).

Toscana: +1.504 casi (ieri +3.403).

Puglia: +1.933 casi (ieri +4.596).

Marche: +716 casi (ieri +1.829).

Liguria: +519 casi (ieri +1.829).

Abruzzo: +940 casi (ieri +2.136).

Friuli Venezia Giulia: +273 casi (ieri +652).

Calabria: +823 casi (ieri +2.119).

Sardegna: +461 casi (ieri +1.284).

Umbria: +517 casi (ieri +1.103).

Provincia autonoma di Bolzano: +168 casi (ieri +247).

Provincia autonoma di Trento: +156 casi (ieri +350).

Basilicata: +249 casi (ieri +599).

Molise: +212 casi (ieri +475).

Valle d’Aosta: +20 casi (ieri +73).

