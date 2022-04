Green pass e mascherine, il primo maggio cambia tutto. Dove restano gli obblighi

25 aprile 2022 a

Il primo maggio sarà un'altra importante sul fronte della lotta al Covid. Diminuiranno ulteriormente le restrizioni, anche se alcune resteranno in vigore: mascherine obbligatorie negli uffici, sui mezzi di trasporto e nei luoghi dello spettacolo. Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni: il governo si riunirà tra mercoledì e giovedì per approvare il nuovo decreto che entrerà in vigore da domenica primo maggio. Dovrebbe essere confermata, invece, l'eliminazione dell'esibizione del green pass, unica eccezione nelle strutture sanitarie.

Negli uffici pubblici occorrerà indossare almeno la mascherina chirurgica. Ai privati dovrebbe essere lasciata la scelta. Non si esclude che l'obbligo possa restare in vigore anche nei negozi. La protezione individuale resterà necessaria anche nei luoghi che ospitano spettacoli: cinema, sale da concerto, discoteche e teatri. Probabilmente anche palazzetti dello sport. Potrebbero venire meno le regole di distanziamento in bar e ristoranti. Il green pass resterà in vigore per dimostrare la vaccinazione o la guarigione, ma non sarà più necessario per accedere in luoghi di lavoro e locali pubblici ad eccezione di chi svolge professioni sanitarie e per i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. In questi casi resta la sospensione dal lavoro, almeno sino al 31 dicembre, per chi non si vaccina.

Di conseguenza il certificato verde, secondo il Corriere della Sera, non dovrebbe essere più necessario per: accesso nei luoghi di lavoro; bar e ristoranti anche al chiuso; mense e catering; accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri); eventi sportivi; studenti universitari; centri benessere; attività sportive al chiuso e spogliatoi; convegni e congressi; corsi di formazione; centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; concorsi pubblici; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; feste al chiuso e discoteche; mezzi di trasporto.

