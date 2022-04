Covid, i nuovi casi sono 56.263. Ancora 79 morti. Tasso al 17.2%

24 aprile 2022 a

a

a

Il punto sul Covid nel bollettino di oggi, domenica 24 aprile diffuso dal Ministero della Salute. I nuovi casi ufficiali sono 56.263. Il numero delle persone che a cui è stato diagnosticata l'infezione dall'inizio della pandemia, sale dunque a 16 milioni 136.057, dato che comprende guarigioni e decessi. I morti di oggi sono 79 (nella giornata di ieri erano stati 143) e il totale dall'inizio diventa 162.688. Nelle ultime 24 ore sono risultate negative 44.849 persone che hanno portato il numero complessivo a 14 milioni 729.220. Gli attualmente positivi, dunque, sono un milione 244.149, +11.920 rispetto al bollettino precedente.

Epatite nei bambini, la circolare del ministero: "Nessun legame con il vaccino anti Covid"

Sono 326.211 i tamponi presi in esame, 95.322 in meno rispetto ai dati di sabato 23 aprile (421.5339, il tasso di positività sale al 17,2%, lo 0.5% in più rispetto al dato di 24 ore prima. Stavolta è la regione Campania ad aver registrato il numero più alto di nuovi contagi: 7.404 casi. Seguono il Lazio (+5.985 casi), la Lombardia (+5.972) e l'Emilia Romagna (+5.190). Sul fronte dei ricoveri si registra un lieve calo nei reparti ordinari. I letti occupati sono 19 in meno per un totale di 9.895 (ieri erano stato 162 in meno). In terapia intensiva, invece, i pazienti sono 416, nove in più in relazione al precedente bollettino. Gli ingressi sono stati 34.

Ricoveri stabili, ma diminuiscono quelli in terapia intensiva. Sileri: "Per il futuro spingere sulla vaccinazione"

Di seguito il punto regione per regione. Il primo numero è relativo ai nuovi casi, quello tra parentesi riguarda le infezioni di sabato 23 aprile.

Lombardia: +5.972 casi (ieri +8.516)

Veneto: +4.891 casi (ieri +6.984)

Campania: +7.404 casi (ieri +8.161)

Lazio: +5.985 casi (ieri +7.071)

Emilia Romagna: +5.190 casi (ieri +5.009)

Piemonte: +2.769 casi (ieri +3.951)

Sicilia: +4.014 casi (ieri +4.944)

Toscana: +3.403 casi (ieri +4.270)

Puglia: +4.596 casi (ieri +6.109)

Marche: +1.829 casi (ieri +2.063)

Liguria: +1.172 casi (ieri +1.600)

Abruzzo: +2.136 casi (ieri +2.660)

Friuli Venezia Giulia: +652 casi (ieri +1.188)

Calabria: +2.119 casi (ieri +2.362)

Sardegna: +1.284 casi (ieri +1.875)

Umbria: +1.103 casi (ieri +1.474)

Provincia autonoma di Bolzano: +247 casi (ieri +353)

Provincia autonoma di Trento: +350 casi (ieri +421)

Basilicata: +599 casi (ieri +901)

Molise: +475 casi (ieri +498)

Valle d’Aosta: +73 casi (ieri +110)

Il Covid ha fatto aumentare le esigenze delle persone fragili. Ma molte Regioni non hanno usato i fondi disponibili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.