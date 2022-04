Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 a Fiorenzuola il 19 aprile

19 aprile 2022 a

La terra torna a tremare nel centro Italia oggi venerdì 19 aprile. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno infatti registrato una scossa tra 3.8 e 4.2 di magnitudo alle ore 17,48 in Toscana, a Fiorenzuola. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda eventuali danni a cose o persone.

La scossa, di magnitudo 3.8, è stata registrata a Fiorenzuola (provincia di Firenze) alle 17,49, a una profondità di 14 chilometri. In un primo momento era stata segnalata come zona quella del Bolognese, poi i dati rivisti e corretti hanno permesso di stabilire la giusta localizzazione.

In aggiornamento

