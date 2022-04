Migranti, gli arrivi illegali in Europa toccano il picco dal 2016: nel primo trimestre sono stati 40.300

Christian Campigli 19 aprile 2022 a

Un'emergenza umanitaria che non conosce soste. Numeri freddi, che raccontano, al contrario, la vita di migliaia di persone. Pronte ad affrontare viaggi interminabili, pur di raggiungere il nostro Continente. Nel primo trimestre dell'anno, gli attraversamenti illegali delle frontiere dell’Unione Europea sono saliti ai massimi dalla crisi migratoria del 2016. Si tratta di 40.300 uomini, donne e bambini, il 57% in più rispetto al primo trimestre 2021. Dati sconvolgenti, quelli resi noti questa mattina da Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Soprattutto se si considera che i rifugiati dall’Ucraina sono esclusi da questo calcolo.

In marzo sono stati registrati 11.700 attraversamenti illegali delle frontiere del Vecchio Contenente, il 29% in più rispetto al 2021. Circa la metà degli arrivi totali è passata dalla rotta dei Balcani Occidentali: nello specifico, ne sono stati registrati 18.300, più del doppio del primo trimestre 2021 (+115%). Solo a marzo sono stati 6.650, il triplo rispetto all'anno precedente. Da questa via sono passati principalmente siriani e afghani. Dal Mediterraneo Orientale sono sbarcati circa 7000 migranti irregolari nel trimestre (+132%). Salgono del 70% anche gli arrivi lungo la rotta dell’Africa Occidentale, utilizzata principalmente da marocchini e da guineani. Quasi raddoppiati in questi primi tre mesi dell'anno gli attraversamenti illegali (+190%) del confine della Manica, in direzione del Regno Unito. Un problema che sembra non riuscire più a trovare il giusto spazio nei media internazionali.

Anche la politica italiana, una volta molto attenta al tema, pare distratta. Sono lontani gli scontri titanici tra la destra, desiderosa di chiudere i confini e la sinistra, convinta che l'accoglienza fosse un dovere morale. Anche l'Ue pare voltarsi dall'altra parte: i progetti di redistribuzione sembrano promesse tanto roboanti quanto inapplicabili. E nell'indifferenza generale, un fiume di persone disperate e povere affronta, ogni giorno, interminabili e pericolosi viaggi della speranza.

