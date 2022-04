Morto Valerio Evangelisti, lo scrittore era considerato il re del fantasy italiano

18 aprile 2022 a

a

a

Morto Valerio Evangelisti, scrittore e saggista, grande autore di libri fantasy e horror. Aveva 69 anni. Erano diventati un best seller il suo ciclo di romanzi dell'inquisitore Nicolas Eymerich. A darne notizia Loredana Lipperini su Twitter. "Valerio Evangelisti non c’è più. È stato un maestro, un amico, un compagno di strada. Ha immaginato strade impensabili per la narrativa non realistica, ma non solo. È stato un grande scrittore, uno scrittore politico fino in fondo. È stato un amico. Hasta siempre, fratello", si legge nel tweet.

E' morta Catherine Spaak. Aveva 77 anni. Attrice e conduttrice, era malata da tempo. Le sue foto

Bolognese, classe 1952, Evangelisti è considerato uno dei più importanti scrittori del fantasy nostrano, genere che ha mischiato con tocchi di horror con grande sapienza. Narratore storico, fumettista e saggista, vince nel 1993 il Premio Urania con il romanzo Nicolas Eymerich, inquisitore, dando il via alla saga dedicata al suo personaggio forse più noto, l’inquisitore domenicano Nicolas Eymerich. Di grande successo anche Magus. Il romanzo di Nostradamus, la trilogia dedicata a Nostradamus tradotto in tutto il mondo. Militante di sinistra e candidato alle europee del 2009 con la lista della Federazione della sinistra, ha firmato diversi cicli di romanzi storici ma anche di avventura, come il Ciclo dei pirati e i romanzi del Ciclo de Il Sole dell’avvenire con protagonisti braccianti e contadini romagnoli.

Catherine Spaak, quando raccontò la sua malattia: "Non vedevo e non camminavo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.