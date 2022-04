Bancomat in tilt, blocco pagamenti con il Pos: disagi in tutta Italia

15 aprile 2022 a

Bancomat e pos in tilt. In questi muniti si rilevano diffusi disservizi sulle piattaforme di pagamento per le carte di debito e di credito e sui Pos. Numerose sono le segnalazioni su Twitter con hashtag bancomat. Sul sito downdetector.com, che rileva il malfunzionamento dei siti internet, in cima alla lista delle segnalazioni ci sono quattro istituti di credito: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas. Stop a prelievi e pagamenti nei negozi con tutto il caos che ne segue. Su Twitter molti utenti lamentano di avere avuto difficoltà questa mattina a completare pagamenti, sia con carta sia con bancomat, attraverso gli esercizi commerciali. Qualsiasi transazione risulta impossibile ed è quindi necessario procedere al pagamento in contanti. Le maggiori segnalazioni arrivano da Roma, ma anche da Milano e Napoli. Il problema riguarderebbe tutta l'Italia.

