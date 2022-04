Decreto Ucraina, i giornalisti potranno acquistare giubbotti ed elmetti antiproiettile. Accolto l'emendamento a prima firma dell'onorevole Bellucci

14 aprile 2022 a

Giornalisti, fotoreporter e video operatori impegnati nel suolo ucraino a causa del conflitto bellico con la Russia potranno acquistare giubbotti ed elmetti antiproiettile per tutto l'anno solare in corso. Infatti, in occasione del Decreto Ucraina è stato accolto all'unanimità l'emendamento - a prima firma dell'onorevole Maria Teresa Bellucci - che consente questi acquisti, espressamente vietati dalla legge. In questo modo i giornalisti che sono in Ucraina potranno godere della "doverosa tutela personale e il massimo apprezzamento professionale per il fondamentale lavoro svolto per la libera narrazione dei fatti e delle atrocità insite nella guerra", dice l'onorevole Belloni.

A seguito di tale approvazione, l'11 aprile scorso, "ho depositato altresì una specifica proposta di legge relativa a tale tematica che ne estende le tutele a qualsivoglia conflitto bellico. La proposta di legge, in coerenza con lo spirito che muove la mia coscienza e guida il mio impegno politico all’indirizzo dei valori assoluti quali la vita, la salute, la libertà e la tutela dei più fragili, si fonda sulla necessità di sostanziare concretamente l’apprezzamento sociale e culturale per l’imprescindibile lavoro svolto da sempre dagli operatori dell’informazione, in qualsiasi conflitto armato e indipendentemente dalla latitudine geografica in cui si trovino a dover operare, mediante la possibilità di potersi dotare di giubbotti ed elmetti antiproiettile senza incorrere in procedimenti penali, giacché non v’è guerra che non uccida quei principi umani e democratici di cui siamo tutti orgogliosi alfieri".

