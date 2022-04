Covid, Silvestri: "In autunno nuovo attacco del virus. Non dobbiamo farci trovare impreparati"

12 aprile 2022 a

a

a

Sono dichiarazioni molto preoccupanti quelle rilasciate sul Covid a Il Fatto Quotidiano da Guido Silvestri, virologo della Emory University di Atlanta. Parole che mettono in guardia il mondo politico e scientifico e spingono a non farsi trovare impreparati nel prossimo autunno, quando il virus si farà di nuovo sentire in maniera pesante. "Una nuova recrudescenza di Sars-CoV-2 che si comporterà come tutti i virus respiratori, seguendo un andamento tipicamente stagionale - spiega - Saremo in grado di controllarla se ci faremo trovare preparati, cioè con la popolazione ben vaccinata, non solo anziani fragili, ma tutti, bambini compresi, e con quantità efficaci nel ridurre il rischio di Covid severo per Omicron e varianti simili".

Berlusconi a contatto con un positivo al Covid. Sta bene, ma salta per prudenza la partecipazione a Quarta Repubblica

Sull'allentamento delle restrizioni, Silvestri sostiene che detesta "l'espressione liberi tutti, è insensata dal punto di vista scientifico e impregnata di un sottofondo moralista e stigmatizzante verso i malati - dice - Il problema, semmai, è conciliare la necessità di contenere il virus con il fatto che le chiusure generalizzate portano a danni socio-economici e psicologici devastanti, soprattutto nei più poveri e nei più giovani. Trovo molto sensate le raccomandazioni del Cdc Usa, non dissimili dalle regole in vigore dal 1° maggio in Italia. La mascherina al chiuso è raccomandata solo se il livello di trasmissione del virus in una certa comunità è alto, livello che si determina sulla base di contagi, ricoveri ospedalieri e capacità di accoglienza del sistema sanitario".

I furbetti del Covid denunciati dalla Finanza. False dichiarazioni per ottenere i contributi

E' l'ennesimo appello a non abbassare la guardia che arriva dal mondo scientifico. Quasi tutti gli esperti continuano a ripetere che la battaglia non è affatto terminata e che inizierà a seguire un andamento stagionale, come del resto accade quasi sempre contro i virus. Non farsi trovare impreparati è fondamentale non solo per combattere il Covid, ma anche per non mandare in tilt il sistema sanitario che altrimenti rischia di dover sottovalutare altre patologie.

Arriva l'hashish targato Covid, un arresto a Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.