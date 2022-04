Covid, ancora 28.368 casi e 115 morti. Aumentano i ricoveri, tasso di positività in lieve calo. Il bollettino

11 aprile 2022 a

Ancora 28.368 nuovi casi di Covid sono stati ufficializzati nel bollettino di oggi, lunedì 11 aprile 2021. Nella giornata di ieri (domenica 10 aprile) erano stati 53.253, quindi quasi il doppio. Ma si tratta di numeri poco indicativi visto che nel fine settimana, in particolare la domenica, crollano i tamponi effettuati e di conseguenza anche la scoperta di nuovi casi. I numeri del lunedì sono proprio incentrati sugli esami presi in considerazione nel giorno festivo. Complessivamente, comunque, sale ad almeno 15 milioni 320.753 il numero di persone che hanno contratto il virus. E' il dato ufficiale che comprende i guariti e le vittime e che ovviamente prende in considerazione la pandemia dal suo inizio. I morti ufficializzati nella giornata di oggi sono stati 115 e il totale sale a 160.863. Come al solito il bollettino è stato diramato dal ministero della salute.

Appena 192.782 i tamponi molecolari e antigenici che sono stati presi in considerazione. Il giorno precedente erano stati 352.265. Il tasso di positività è al 14,7%, in calo dello 0,4% rispetto al 15,1% di domenica. Bisognerà comunque attendere il bilancio di domani, martedì 12 aprile, per avere un quadro più chiaro sull'andamento della pandemia in Italia. Attualmente sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, un letto in più rispetto al bollettino precedente. Gli ingressi giornalieri sono stati trenta. Molto più evidente l'aumento dei ricoveri ordinari: + 218 contro i + 15 del giorno prima. In totale i ricoveri sono 10.256.

Ovviamente aumentano anche le persone che hanno superato l'incubo del Covid. Nelle ultime 24 ore ne sono diventate negative 42.384 (ieri 45.139) portando il totale a 13 milioni 927.128. Gli attualmente positivi sono complessivamente un milione 222.040, quindi 14mila in meno (il giorno prima -8.691. Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono il Lazio 3.780, l'Emilia Romagna 2.909 e la Campania 2.862. Ma quale è l'andamento rispetto alla passata settimana? In linea. Il bollettino di lunedì scorso annunciava 30.630 positivi e 125 decessi.

