Caserta, finto carabiniere prometteva lavoro in Vaticano in cambio di soldi: arrestato

Christian Campigli 07 aprile 2022 a

a

a

Prometteva mare e monti. “Tuo figlio non ha un lavoro? E che problema c'è. Ci penso io”. Rassicurante, sempre sorridente e deciso a spillare fino all'ultimo centesimo al “pollo” di turno. Ma si sa, la fortuna è una ruota che gira e non sempre i “furbi” (o meglio, i presunti tali) riescono a farla franca. Qualificatosi come maresciallo dei carabinieri con “agganci importanti” persino all'interno dello Stato del Vaticano, era riuscito a farsi consegnare, in due anni, quasi ventimila euro, suddivisi in varie tranche da una donna, alla quale aveva promesso di far assumere il figlio in un “prestigioso ufficio”, tra cardinali e alti prelati.

Dietro al duplice omicidio la probabile esecuzione della Malavita

Ovviamente era tutto, assolutamente falso. Almeno secondo la tesi accusatoria. Questa mattina un trentaquattrenne di Ciampino (importante centro nei pressi della capitale) è stato arrestato ad Aversa (in provincia di Caserta) dagli uomini in divisa, mentre intascava dalla vittima, quale ulteriore rata dell'estorsione, altre trecento euro. I militari si sono attivati dopo la denuncia della donna, una cinquantunenne residente a Frignano, nel Casertano.

Raul Moro e il padre picchiati e rapinati sul raccordo. Il calciatore della Lazio finisce in ospedale

La vittima ha raccontato della truffa subita, in particolare dei continui pagamenti che il trentaquattrenne le chiedeva per “oliare la macchina” e per perfezionare l'assunzione. Una volta capito di essere vittima di un raggiro, la donna ha detto espressamente al truffatore che non avrebbe più ricevuto un cents. L'uomo, fino a quel momento gentile ed accomodante, si è trasformato: ha minacciato di morte lei e il figlio, convincendola, involontariamente, a presentare denuncia. I pagamenti andavano avanti dal maggio 2020. Il trentaquattrenne è stato condotto questa mattina al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Renzi attacca i magistrati dell'inchiesta Open: "Devono essere processati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.