Strage di Bologna, ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, è stato condannato all'ergastolo come quinto presunto esecutore della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Oggi, mercoledì 6 aprile, un’aula affollata eppure in un silenzio surreale ha accolto la sentenza della Corte di Assise per l'eccidio che fece 85 morti e 200 feriti. Bellini, alias Primula nera, stando alla sentenza di I grado emessa dai giudici della Corte d’Assise di Bologna sarebbe il quinto esecutore della strage, insieme agli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva (i primi due all’ergastolo, il terzo a 30 anni), e dopo la condanna all’ergastolo in primo grado per il quarto Nar, Gilberto Cavallini. Tutti e cinque - Bellini compreso - si sono sempre dichiarati innocenti.

Bellini, 69 anni, era stato già indagato per la strage all’inizio degli anni ’80 e prosciolto nel 1992, ma nel marzo del 2019 la procura generale di Bologna (che aveva avocato l’inchiesta sui presunti mandanti, organizzatori e finanziatori della strage, vale a dire Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti) ha chiesto la revoca del proscioglimento iscrivendolo nel registro degli indagati (insieme all’ex capocentro del Sisde di Padova Quintino Spella, e al capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, entrambi accusati di depistaggio, nonché Domenico Catracchia, ex amministratore di alcuni condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al pm). A carico di Bellini sono emersi, fra gli altri, quelli che per i magistrati bolognesi sono elementi certamente probanti: un fotogramma di un filmino amatoriale, girato da un turista a Bologna la mattina del 2 agosto 1980, nel quale si vedrebbe quello che per gli inquirenti è il volto dell’imputato; un’intercettazione ambientale in cui l’ex capo di Ordine nuovo, Carlo Maria Maggi, afferma che alla strage prese parte un aviere (Bellini era un pilota) che avrebbe portato la bomba; infine, come emerso nel processo palermitano sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia (nel quale Bellini è stato sentito come collaboratore di giustizia), i rapporti fra l’imputato e Sergio Picciafuoco, vicino all’estrema destra e presente alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980 (Picciafuoco è stato assolto dall’accusa di aver preso parte all’attentato).

Il 15 febbraio del 2021 Bellini è stato rinviato a giudizio insieme a Segatel e Catracchia (Spella è morto nel gennaio del 2021, mentre non processabili, in quanto tutti deceduti, il venerabile della P2 Gelli, il banchiere Ortolani, l’ex prefetto ed ex capo dell’ufficio Affari Riservati del ministero dell’Interno D’Amato e l’ex senatore dell’Msi Tedeschi). La svolta del processo ha una data, 21 luglio 2021, giorno in cui in udienza l’ex moglie di Bellini, Maurizia Bonini, dopo aver visionato il video amatoriale del turista, ha affermato: "Sembra mio marito, è Paolo, perché ha una fossetta qua, ha i capelli più indietro ma è comunque lui". Bellini ha continuato a proclamarsi estraneo alla strage, sostenendo che la notte fra l’1 e 2 agosto del 1980 era in ospedale a Parma dal fratello, e che la mattina sarebbe partito da Scandiano per Rimini con la nipote Daniela. Per Bellini, dunque, l’ex moglie "ha mentito" dopo aver "cambiato idea" (in precedenza la donna aveva affermato che la mattina del 2 agosto 1980 suo marito era a Rimini). La "non compatibilità" fra Bellini e l’uomo ritratto nel filmato, è stato poi sostenuta anche dai consulenti della difesa. Nella sua requisitoria il pg Umberto Palma ha sostenuto, al contrario, che Bellini era "presente in stazione a Bologna il 2 agosto", che "è stato un killer di Avanguardia Nazionale", killer "protetto dai servizi segreti, a partire dall’omicidio di Campanile". Per il pg, inoltre, l’ex moglie di Bellini "merita una patente di assoluta credibilità" per aver "demolito l’alibi dell’ex marito, che lei stessa aveva aiutato a creare". I magistrati, dunque, sono certi di avere in mano "macigni probatori" nei confronti di Bellini, per il quale il 25 febbraio scorso è stata chiesta la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per 3 anni (chiesti 6 anni per Segatel e 3 anni e 6 mesi per Catracchia). Paolo Bellini è stato dichiarato responsabile dei delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione e condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Piergiorgio Segatel è stato condannato a sei anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e Domenico Catracchia, ritenuta la sussistenza dell’aggravante contestata, è stato condannato a quattro anni di reclusione. Tutti gli imputati sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali. Paolo Bellini e Piergiorgio Segatel sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Domenico Catracchia è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Tutti gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni conseguenti ai reati a favore delle parti civili. In particolare Paolo Bellini è stato condannato al pagamento di una provvisionale esecutiva di 100.000 euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente di primo grado o il coniuge, di 50.000 euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente di secondo grado o un affine di primo o secondo grado, di 30.000 euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente o un affine di grado ulteriore, di 15.000 euro in favore di ogni parte civile che abbia riportato lesioni e di 10.000 euro in favore di ogni parte civile che abbia un parente che abbia riportato lesioni. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili non beneficiarie di patrocinio a spese dello Stato: Paolo Bellini nella misura del 90%, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia nella misura del 5%.

