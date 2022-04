Terremoto L'Aquila, in migliaia alla fiaccolata per ricordare le 309 vittime di tredici anni fa

06 aprile 2022 a

Il 6 aprile 2009 alle ore 3.32 una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 fece tremare L'Aquila. Un sisma devastante che causò 309 vittime, 1.600 feriti e ben 80mila sfollati. A tredici anni di distanza dai drammatici eventi, la ricostruzione non è ancora completata e ovviamente il dolore non è stato superato. Tragedie del genere non possono essere dimenticate. Migliaia di cittadini hanno partecipato alla fiaccolata che ogni anno viene organizzata a L'Aquila per ricordare le vittime. Negli ultimi due anniversari non si era tenuta a causa del Covid, ma quest'anno i cittadini sono tornati nelle strade della città abruzzese e hanno partecipato il massa all'evento organizzato dal Comitato dei familiari delle vittime. Ha partecipato anche Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione.

Ricostruzione che è ancora in corso. Fino a ora gli interventi hanno riguardato i tre quarti degli edifici, ma il centro della città ha ripreso a vivere, così come i 56 comuni che furono coinvolti dalla scia sismica. Nel corteo non sono mancate bandiere della pace e dell'Ucraina e in diversi hanno sottolineato che ci pensano già le tragedie naturali a mettere in crisi l'uomo, non occorrono di certo le guerre. Sul tredicesimo anniversario del terremoto, parole intense sono state pronunciate da Elisabetta Casellati, presidente del Senato.

"Ricordare, a tredici anni di distanza, il devastante sisma che colpì l'Aquila e l'Abruzzo - spiega Casellati - è un dolore che si rinnova. Le 309 vittime sono un lutto che ci portiamo ancora dentro. Gli oltre 1.600 feriti, i 100mila sfollati, e poi i danni, per diversi miliardi, alle strutture e al patrimonio artistico-culturale, sono un pensiero che negli anni non ci ha abbandonati. Così come abbiamo ancora impresse le immagini di interi territori trasformati, in pochi secondi, in una nuvola di polvere, macerie e morte. Fu una tragedia enorme, ma mise in evidenza la tempra del popolo abruzzese, che non si scoraggiò iniziando da subito una ricostruzione purtroppo non ancora ultimata. Ho fiducia che l'importante stanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza darà un decisivo contributo alla ricostruzione materiale ma anche alla rinascita economica e sociale di questi territori messi in ginocchio dal sisma e provati pesantemente anche dalla pandemia”.

