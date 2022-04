Stasera in tv 5 aprile su Rete4 c'è Fuori dal Coro: intervista al fidanzato di Carol Maltesi

05 aprile 2022 a

Stasera in tv - martedì 5 aprile 2022 - torna l'appuntamento su Rete4 con Fuori dal coro (ore 21,20), il talk di approfondimento e inchiesta condotto dal giornalista Mario Giordano. Proprio lui, insieme ai suoi ospiti in studio, analizzerà l’impatto della devastante guerra in Ucraina sulle tasche degli italiani in una situazione in cui, secondo l’indagine di Arte, un italiano su sette a febbraio ha fatto davvero fatica a pagare le bollette. Nel corso della serata verrà approfondito il tema dell’approvvigionamento del gas, con un’inchiesta sui ritardi della politica italiana e sugli sprechi di energia nella pubblica amministrazione.

Carol Maltesi, pornostar uccisa e fatta a pezzi. Il primo film hard girato a Viterbo

Questa sera poi spazio anche a un recente e drammatico caso di cronaca: l’omicidio della giovane Carol Maltesi. In un’intervista esclusiva il fidanzato si racconterà e rivelerà una versione dei fatti diversa da quella fornita da Davide Fontana, l’assassino della ragazza. "Io e lei eravamo fidanzati, siamo stati fidanzati fino all’ultimo momento della sua vita perché non è vero che lei mi aveva lasciato. Lui dopo che l’ha uccisa mi ha scritto fingendosi lei. Eravamo simili, eravamo fatti l’uno per l’altra. Io volevo sposarla, le ho regalato un anello di fidanzamento che lei ha giurato di non togliersi mai più ed eravamo felici e io non ero geloso, ma l’amavo e per questo le dicevo che doveva allontanarsi da quel Davide che non mi piaceva, era morboso, era ossessionato da lei, le stava attaccato 24 ore al giorno e l’aveva convinta che lei avesse bisogno di lui". Così Salvatore Galdo, il fidanzato di Carol Maltesi conosciuta nel mondo dell'hard con il nome di Charlotte Angie, ha parlato in un'intervista esclusiva rilasciata ad Angela Camuso. L'intervista integrale verrà proposta proprio questa sera.

Il dolore del padre di Carol Maltesi: "Pensavo di chattare con lei, invece era l'assassino"

