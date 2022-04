Covid, Ricciardi: "Omicron 2 contagiosissima, attenti ai comportamenti. Chi non è vaccinato rischia"

04 aprile 2022 a

a

a

L'allarme per il Covid è tutto tranne che superato e occorre alzare l'attenzione per la variante Omicron 2. Lo sostiene Walter Ricciardi, consigliere del minsero della Salute, intervenendo ad Agorà su Rai 3. "Vista la presenza della variante Omicron 2, in Italia dobbiamo preoccuparci, nel senso che dobbiamo stare attenti perché quella che ci troviamo a fronteggiare è una variante che è contagiosissima e se viene in contatto chi non è vaccinato o ha solo due dosi di vaccino, la prende sicuramente".

Falso certificato di guarigione per il green pass: il medico si difende

Ricciardi ha ribadito che occorre fare massima attenzione sui comportamenti e "dobbiamo vaccinare 5 milioni di cittadini che non sono vaccinati e far capire ai quasi 8 milioni di italiani che hanno solo due dosi che devono fare la terza". Una posizione spiegata con grande chiarezza e senza mezzi termini. Nelle ultime settimane i casi sono ripresi a salire, dati che hanno fatto di nuovo alzare la guardia, tra l'altro proprio nei giorni in cui è terminato lo stato di emergenza e sono state notevolmente ridotte le restrizioni. Gli esperti continuano a ribadire che il virus non è stato ancora affatto superato, come del resto testimoniano in maniera chiara e diretta, i numeri relativi ai contagi. Attualmente sono più di 1.2 milioni gli italiani positivi, un numero tra l'altro sicuramente inferiore a quello reale perché sono molti i cittadini che scoprono di essere positivi con i tamponi acquistati in farmacia, ma evitano di comunicarlo ufficialmente, magari perché senza sintomi.

Covid, Speranza “Giusto uscire dall'emergenza ma serve ancora prudenza”

Intanto parte oggi una nuova indagine rapida, la cosiddetta flash survey, sulla circolazione delle varianti Covid nel nostro Paese. Lo rivela una circolare del direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Questa valutazione - spiega - prenderà in considerazione i campioni dai casi che sono stati notificati lunedì 4 aprile 2022, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico".

Covid: Franco, 'effetti economici si sono molto ridotti ma non scomparsi'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.