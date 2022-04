Non è l'Arena: Edy Ongaro, l'italiano morto mentre combatteva con i russi. Il padre: "Non condividevo la sua scelta" | Video

04 aprile 2022 a

a

a

"L'ultima volta ci siamo sentiti sette anni fa. Poi non più. Perché non voleva che io gl dicessi di tornare indietro. Ma tanto non si faceva comandare". Sono parole di Sergio Ongaro, il padre di Edy, miliziano italiano filo russo, morto in Ucraina sul fronte del Donbass. Dichiarazion rilasciate a Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. Mentre Giletti conduceva da Odessa, colpita dai missili, è stato mandato in onda il servizio sul miliziano italiano. "Noi ci si incontrava poco e per telefono", ha aggiunto il padre di Edy Ongaro.

Ucraina-Russia, Zelensky ai Grammy: "Aiutateci ma non col silenzio"

Alla domanda se condivideva la scelta del figlio di combattere, la risposta non lascia spazio a dubbi: "No. Né con i filo russi, né con i filo americani, né con i filo niente. Le guerre non mi sono mai piaciute, le battaglie sì, ma non le guerre. Mi rimproverava, mi diceva che io ero cambiato e non ero più un compagno, Invece no. Perché è partito? E' una bella domanda. Non lo so, Era uno che aiutava tanto gli altri, lui era uno così".

Scambio di accuse sulla strage di Bucha. La Russia recluta altri 60mila soldati. Orban attacca Zelensky. Missili su Odessa e Mykolaiv | Diretta, video e foto

Durante il servizio è stata mandata in onda anche un'intervista a Massimo Pin del Collettivo Stella Rossa Nord Est: "Edy per me era un amico, un militante politico che paga. Era un partigiano internazionalista anti fascista. Questo è il termine più adeguato. Assolutamente non era un mercenario, viveva questo afflato internazionalista in maniera molto forte e questo l'ha portato a raggiungere quei territori". Pin ha negato che il miliziano fuggisse dalla giustizia italiana: "Ba**e, aveva dei precedenti perché durante una rissa aveva colpito un carabiniere che era intervenuto per sedarla. Stava già scontando la pena con i domiciliari in attesa dei processi. L'eventuale pena di un anno non porta una persona a raggiungere un territorio del genere. La sua è stata proprio una scelta che sicuramente aveva maturato dentro di sé già da prima". Clicca qui per il video su Edy Ongaro.

La verità sulla strage di Bucha. Il drammatico racconto dell'inviato Rai: "Spuntano mani e piedi dalla terra"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.