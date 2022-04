Covid, in Italia altri 53.588 contagi e 118 morti. Stabile il tasso. Tutti i dati

03 aprile 2022 a

Solito bollettino quotidiano sull'emergenza Covid. Oggi, domenica 3 aprile, il ministero della Salute ufficializza 53.588 nuovi positivi, meno dei 70.803 del precedente bollettino e dei 59.555 di domenica scorsa. I decessi sono 118 (ieri 129). Le vittime totali dall'inizio della pandemia diventano 159.784. Complessivamente sono stati effettuati 364.182 tamponi (ieri 477.041) con un tasso di positività che scende leggermente: dal 14,8% al 14,7%. Attualmente sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno del precedente bollettino. Gli ingressi giornalieri sono stati 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: per l'esattezza 10.017, ovvero 68 in più rispetto a ieri, sabato 2 aprile.

Nelle ultime 24 ore i non più positivi sono stati 48.486 (ieri 65.159) e il totale degli italiani che hanno ufficialmente superato il Covid, sale a 13.402.015. Gli attualmente positivi sono 6.405 in più (ieri +6.124). In questo momento in Italia i positivi risultano 1.284.016. Di questi, 1.273.510 sono in isolamento domiciliare. Ma è scontato che i positivi attuali siano molti di più, sia perché tanti senza sintomi non si sottopongono al test, ma anche perché è ipotizzabile che molti che risultano positivi al test acquistato per conto proprio, non comunichino l'esito alle autorità.

Sul fronte delle regioni, è il Lazio con il maggior numero di nuovi contagi: 6.533 contagi. Il secondo posto di una classifica per niente entusiasmante va alla Campania (+6.373), poi Lombardia (+6.371), Puglia (+4.929) e Veneto (+4.881). Nel Lazio alto anche il tasso di positività che è del 16.3%. L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, ha rivolto un appello al ministro Roberto Speranza, affinché vengano ripristinati i prezzi agevolati per i tamponi nelle farmacie, sia agli studenti che alle fasce deboli. Per la prima volta da diversi mesi, in Toscana non è stato registrato alcun decesso. Il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, definisce la notizia "bellissima. E' il risultato della campagna vaccinale".

