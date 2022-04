Csm, Zanettin (Fi) sul sorteggio dei collegi: "Non è risolutivo per combattere le correnti"

01 aprile 2022 a

"Il sorteggio dei collegi a mio avviso non è una soluzione soddisfacente. In realtà rafforzerebbe il ruolo delle correnti. Un candidato che deve prendere i voti in un collegio, che potrebbe essere assai lontano dall'ufficio giudiziario dove opera, ha la necessità del sostegno dell'organizzazione di una corrente per ottenere consenso. Non ravviso quindi particolari miglioramenti rispetto alla legge attuale". A dichiararlo è Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia della Camera, a proposito dell'ipotesi emersa nell'incontro tra la ministra Cartabia e la maggioranza dedicata alla riforma del Csm. All'Agenzia Lapresse Zanettin si è detto "molto perplesso" in merito alla riflessione che il guardasigilli ha aperto prima del vertice di maggioranza di lunedì. "Non mi sembra una proposta risolutiva se l'obiettivo è combattere il correntismo", ha ribadito. Non è comunque una porta chiusa. Zanettin sottolinea che "valuteremo, ma non contrasta il sistema delle correnti".

