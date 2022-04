Tentato omicidio: conosce 16enne sui social, la invita per il fine settimana, poi cerca di ucciderla. Arrestato

01 aprile 2022 a

L'aveva conosciuta sui social, le aveva proposto di trascorrere insieme il fine settimana, ma le cose non hanno preso la piega giusta e quello che doveva essere un bel weekend è diventato un tentativo di omicidio nei confronti di una minorenne. Per fortuna i carabinieri sono arrivati in tempo ed hanno fatto scattare le manette, dopo aver lottato fisicamente con un uomo di 32 anni.

I carabinieri della stazione di Civitavecchia Principale, con l’assistenza dei militari dei Comandi Stazione di Tolfa e Campo di Mare, hanno arrestato un 32enne del posto, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni di una adolescente di 16 anni, anche lei italiana che aveva precedentemente conosciuto mediante i social networks e con la quale aveva deciso di condividere il fine settimana. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica 26 e 27 marzo, quando i carabinieri sono intervenuti presso un noto bed&breakfast del centro storico di Civitavecchia, dopo che i genitori della giovane avevano chiamato in stato di forte agitazione il 112 affermando che la figlia si trovava in pericolo. All'arrivo della pattuglia, i militari hanno sentito le urla della giovane, aggrappata disperatamente alla ringhiera del balcone mentre l’uomo stava cercando di sollevarla di peso e gettarla oltre il parapetto. Alla vista dei carabinieri, il 32enne ha subito desistito dal proprio intento, liberando per qualche istante la giovane che è così riuscita ad aprire loro la porta d’ingresso della stanza.

Mentre la ragazza veniva portata al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, l’uomo, che appariva in palese stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di seguire i militari in caserma, distruggendo vari suppellettili della struttura e costringendo gli operanti a contenerlo fisicamente. Successivamente è stato condotto in caserma e d’intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia è stato arrestato e condotto in carcere a Regina Coeli. All’esito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto e irrogato nei confronti del soggetto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati.

