Carol Maltesi, il dolore del padre: "Pensavo di chattare con lei, invece era l'assassino"

31 marzo 2022 a

a

a

Credeva che sua figlia stesse bene e non avesse problemi, invece era stata già uccisa dall'assassino. Lo scambio di messaggi era falso. E' ovviamente sconvolto Fabio Maltesi, padre di Carol, uccisa dal vicino, Davide Fontana, a Rescaldina. "Vorrei soltanto che tutto questo non fosse vero". I consulenti della procura stanno cercando di recuperare il video che l'assassino ha girato durante l'aggressione e che poi è stato cancellato dal cellulare. Maltesi prima l'ha uccisa, poi ha comprato un freezer e l'ha congelata, infine l'ha fatta a pezzi e ha disperso i suoi resti.

Charlotte Angie, la confessione: "Gioco erotico finito male, colpita a martellate, smembrata e messa in freezer"

In una intervista al Corriere della Sera, Fabio Maltesi spiega che "voglio solo che tutti sappiano che Carol era una creatura splendida, una figlia affettuosa, una mamma che adorava suo figlio, era piena di voglia di vivere. Non era una pornostar come sto leggendo, lei era un angelo. L'ha uccisa come una bestia, nessuno merita di soffrire così, mia figlia ha fatto una fine terribile, ho sentito delle cose tremende su come l'ha ammazzata, è stato diabolico". Il padre della ragazza ha spiegato che "credevo di sentirla sempre perché le ho scritto su WhatsApp".

Da commessa a pornostar per il Covid: chi era Charlotte Angie

"Io la chiamavo, ma trovavo il cellulare spento, allora le scrivevo e lei mi rispondeva, anche se non subito, dopo qualche giorno. Credevo fosse lei ma ora ho scoperto che era il suo assassino... Ci siamo sentiti per il compleanno, o meglio io avrei voluto sentirla perché gli auguri ce li facevamo sempre a voce, ma ho trovato spento così ci siamo scritti, o meglio mi sono scritto con il suo assassino. Mi ha scritto che era a Dubai, invece era già in cielo". L'uomo si era anche accordo che alcuni dei messaggi erano copia/incolla con altri precedenti, partiti dal cellulare della figlia, ma inviati proprio dall'assassino. Autentica follia nell'ennesimo femminicidio nel nostro Paese.

Attrice porno uccisa, congelata e fatta a pezzi: confessa il vicino di casa. L'ha ammazzata lui. Corpo riconosciuto dai tatuaggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.