Covid, l'allarme di Cartabellotta: "Aumentano i decessi e non viene incentivata la vaccinazione. Il sistema si è allentato"

29 marzo 2022 a

a

a

"Il decreto Riaperture non incentiva alla vaccinazione, ma forse molti oggi pensano che siamo in primavera, i vaccini sono vecchi ed è meglio aspettare l'autunno". Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Secondo Cartabellotta "da un mesetto, complice lo scoppio del conflitto e la scadenza dello stato d'emergenza, c'è un calo generale sulle vaccinazioni: dalle prime dosi ai bambini e alle terze dosi". "Ci sono ritardi anche sulle cure - spiega - nella distribuzione del nuovo monoclonale e degli antivirali. Non sono farmaci che possono essere prescritti in maniera semplice, richiedono un impianto organizzativo per identificare i pazienti, fare i tamponi nei tempi, arruolarli nei centri specializzati. Pare siano indietro anche con la consegna delle pillole antivirali che non possono contare sulla rete prescrittiva dei medici di famiglia, sono trattamenti demandati all'ambiente specialistico".

Medico no vax arrestato: false esenzioni per evitare vaccino. Indagini su un paziente morto di Covid

"I decessi Covid - continua - sono aumentati del 7,3% negli ultimi sette giorni. Nonostante le coperture vaccinali, anche se Omicron è meno grave, quando i numeri sono alti c'è un rimbalzo negli ospedali: quasi mille pazienti in più in area medica in due settimane, meno in terapia intensiva, ma il numero dei decessi resta elevato. Muoiono soprattutto persone fragili, anche vaccinate, che potrebbero essere salvate con quei trattamenti innovativi". Secondo diversi esperti i dati dei contagi non sono più attendibili. La sorveglianza sanitaria è saltata? "Tanti comprano i tamponi in farmacia, se risultano positivi nessuno lo sa. C'è un crollo rilevante dei tamponi registrati - risponde Cartabellotta - Il sistema di tracciamento e testing si è allentato. Chi vende il tampone dovrebbe essere informato dell'eventuale positività, invece siamo all'autogestione".

Covid: stallo vaccinazioni bimbi al 37%, cartoon per vincere resistenze

Negli ultimi sette giorni "abbiamo registrato un ulteriore -25% di nuovi vaccinati che ammontano a poco più di 15 mila in questa settimana e questa discesa riguarda anche le terze dosi e le vaccinazioni in ambito pediatrico che hanno una copertura solo del 33,6%". Aveva detto ieri il presidente della Fondazione Gimbe a Radio Cusano Campus, facendo il punto sulla campagna vaccinale contro il Covid. Per Cartabellotta è "ingiustificata la bassissima copertura con le quarte dosi riservate a quasi 800 mila persone immunocompromesse che si attesta a poco meno del 7% con alcune differenze regionali (Piemonte 33,5%, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Bolzano a poco più del 14% ma Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo sono prossime allo 0%). In questa fase la protezione dei fragili è un obiettivo fondamentale: è davvero incomprensibile che queste persone non vengano vaccinate pur essendo noti i nominativi alle Asl".

Covid: Bassetti, 'Sputnik e AstraZeneca derubricati troppo presto'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.