Gianni Cavina, l'attore è morto a 81 anni: era malato da tempo. I film, la carriera e i riconoscimenti

26 marzo 2022 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema: è morto questa notte, sabato 26 marzo, l'attore Gianni Cavina. Bolognese, 81 anni, si è spento proprio nella sua città natale. Era malato da tempo. A dare la notizia all'Adnkronos è stato Antonio Avati, fratello di Pupi, con il quale Cavina aveva girato diversi film. L'ultimo, Dante, non è ancora uscito nelle sale cinematorgrafiche.

Simone Montedoro, il flirt con Manuela Arcuri e la malattia: chi è la compagna Lara Carnevale

"Purtroppo - ha detto Antonio Avati - la moglie di Gianni all’alba di oggi ci ha dato questa tristissima notizia. Gianni era già malato ma aveva affrontato con grande forza anche le riprese di Dante, dove interpreta il notaio Pietro Giardino. Aveva le qualità dell’attore completo - ha aggiunto Antonio Avati - poteva passare dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio. C’è un film di Pupi che la Rai ha e che spero che mandi in onda per ricordarlo, Il signor Diavolo, dove fa un bellissimo ruolo", ha concluso il produttore.

Valeria Shashenok, la fotografa ucraina in Italia grazie un corridoio umanitario: abita in casa della youtuber Sofia Viscardi

Nato il 9 dicembre 1940, Cavina ha esordito nel 1968 film Flashback di Raffaele Andreassi. Molto legato a Pupi Avati, assieme avevano lavorato negli anni Settanta nell'horror Thomas e gli indemoniati, nel fantasy Balsamus, l'uomo di Satana e successivamente La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975), del quale ha curato anche la sceneggiatura e dove ha recitato da protagonista con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Ma sono tante altre le pellicole, anche di Avati, a cui ha preso parte. Nel 1979 prende parte al film L'ingorgo - Una storia impossibile di Luigi Comencini, dove ha recitato con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, e Marcello Mastroianni; negli anni Ottanta è nel cast anche di alcune commedie sexy, come Cornetti alla crema con Lino Banfi ed Edwige Fenech. Nel 1997, Cavina ha vinto il Nastro d’argento al migliore attore non protagonista proprio con un film di Pupi Avati, Festival.

Fabri Fibra, riecco il rapper Fabrizio Tarducci: è uscito l'album Caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.