Benzina, distributore con prezzi truccati. Il titolare multato per migliaia di euro

22 marzo 2022 a

a

a

Un distributore di carburante con prezzi truccati scoperto dalla Guardia di finanza di Pescara. È uno dei risultati del piano di controlli anti-speculazioni effettuati con l'operazione No stop, dopo i risultati dell'operazione Oro nero che ha disarticolato un disegno criminoso su tutto il territorio nazionale di frode all'Iva, evasa per oltre 45 milioni di euro. Il monitoraggio dei prezzi applicati nei distributori di carburante, su tutto il territorio provinciale dal 17 al 21 marzo, ha portato all'accertamento della violazione della normativa sulla trasparenza da parte di un benzinaio no brand del Pescarese che ha applicato prezzi fasulli. Al titolare della pompa bianca è stata applicata una sanzione amministrativa di qualche migliaio di euro per violazione, in materia di trasparenza, del codice del consumo. Conti alla mano, l'irregolare pubblicizzazione delle cifre mostrate sui cartelli tarocchi ha assicurato un guadagno netto, illecito, di 10 euro in più rispetto alla media attuale per ogni pieno di carburante. Si parla di oltre 30 euro rispetto il valore medio del prezzo praticato nello stesso periodo del 2021.

Carburanti, prezzo benzina e diesel più basso: da oggi tagli accise

"L'infrazione intercettata evidenzia una condotta grave, perpetrata a danno dei consumatori in un momento in cui l'escalation senza freni delle tariffe alla pompa interferisce con i legittimi moti di ripresa dell'economia post-pandemica". Lo ha detto Antonio Caputo, comandante provinciale delle Fiamme gialle di Pescara. "Trappole di prezzi finti, ma attraenti. Colonnine con totalizzatori che indicano erogazioni differenti dall'effettivo rifornito. Sono tutte manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi presso i distributori" ha aggiunto il comandante titolato scuola tributaria.

Ucraina-Russia, Follini: "Economia di guerra 'terremota' agenda, sia occasione"

Si tratta di profitti e introiti ottenuti a scapito dei cittadini, illeciti che con il caro bollette pesano ancora di più sui bilanci di aziende e famiglie in difficoltà per le quali è intervenuto anche il governo con il decreto anti-rincari. Con il taglio temporaneo delle accise, le tariffe del carburante dovrebbero scendere al di sotto della soglia di 2 euro, per la prima volta dopo settimane, ha spiegato il comandante Caputo. Intanto, per il contrasto alle eventuali truffe sul caro benzina le Fiamme gialle pescaresi continuano l'indagine con grande tempestività e per completare l'operazione No stop si attrezzano con un approccio trasversale, misto, preventivo e investigativo, utile a ottenere esiti importanti".

Per benzina e gasolio taglio di 25 centesimi al litro fino al 30 aprile. La Cgia: "Il governo doveva fare di più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.