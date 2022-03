Brescia, cadavere fatto a pezzi e nascosto in buste di plastica. E' di una donna. Si indaga per omicidio

21 marzo 2022 a

a

a

Una macabra scoperta nella provincia di Brescia. Un cadavere è stato trovato nella serata di domenica 20 marzo, sezionato e occultato in alcuni sacchi di plastica nera in località Paline del comune di Borno. Il corpo è stato fatto a pezzi. Ancora non è stata effettuata l'identificazione per le pessime condizioni dei resti umani. Il cadavere sembra appartenere a una donna, difficile per il momento stabilire l'età. Gli inquirenti ancora non sanno quando è avvenuto il decesso e quando è stato occultato il corpo. Il volto della vittima non è riconoscibile. I carabinieri, coordinati dal pm Lorena Ghibaudo, stanno cercando di risalire all'identità, analizzando le denunce di scomparsa. Si indaga per omicidio.

