Covid, contagi ancora in salita: 60.415. Tasso oltre il 16%, non accadeva da due mesi. Altri 93 morti

La curva dei contagi da Covid continua ancora a salire. I dati ufficializzati dal bollettino di oggi, domenica 20 marzo, sono di nuovo preoccupanti sul fronte della pandemia, quanto meno in buona parte. Il tasso di positività sale ancora e tocca il 16.3%, considerati i 370.466 tamponi effettuati. Occorre tornare indietro di due mesi per trovare una percentuale superiore al 16%. I nuovi casi sono 60.415, calo scontato rispetto al giorno precedente (74.024 ieri), considerato che il bollettino della domenica ufficializza sempre meno casi rispetto a quello precedente.

Il numero delle persone che hanno contratto ufficialmente il virus dall'inizio della pandemia diventano 13.861.743. I decessi del bollettino di oggi sono invece 93 (ieri erano stati 85) e il totale delle vittime sale a 157.785. In 36.166 hanno invece superato il virus e il dato complessivo in questo caso sale a 12.531.134. Gli attualmente positivi diventano 1.172.824, +25.305 prendendo in considerazione i numeri del 19 marzo.

La tendenza quindi, resta in salita, come del resto conferma il confronto con il bollettino di domenica scorsa, 13 marzo, quando i nuovi contagi registrati sono stati 48.886 con un tasso del 14,8%. Le regioni con il maggiore numero di nuovi positivi oggi sono Lazio (+7.413 casi) e Campania (+7.130). La speranza degli esperti è che la tendenza sia simile a quella che ha seguito la fine della seconda ondata, quando a marzo si registrò un picco che si esaurì in un mese circa. Una sorta di colpo di coda del Covid 19. Sul fronte sanitario, aumentano le degenze ordinarie. Sono stati ufficializzati 111 nuovi ricoveri (diventano 8.430 nel complesso), mentre in terapia intensiva i letti occupati sono 4 in meno, quindi 467 (29 gli ingressi in rianimazione). Gli addetti ai lavori continuano a ripetere di rispettare le indicazioni: mascherine al chiuso, evitare gli assembramenti e lavarsi spesso le mani.

