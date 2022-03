Usa, in South Carolina via libera alla fucilazione come esecuzione della pena di morte

Christian Campigli 19 marzo 2022 a

a

a

Una decisione che lascia sgomenti. Che fa ripiombare la più grande ed importante nazione dell'Occidente nel Medioevo. O, volendo restare oltreoceano, nel Farwest. È arrivato stanotte il via libera ufficiale, in South Carolina, alla fucilazione come metodo di esecuzione dei detenuti nel braccio della morte. Una misura shock, che era già stata approvata a maggio dell'anno scorso, per superare le difficoltà nel reperire il mix di veleni necessari per le iniezioni letali. Molte case farmaceutiche avevano infatti vietato l'esportazione di certi prodotti negli Stati Uniti per motivi umanitari. Una decisione che ha sollevato un vespaio di polemiche, soprattutto tra i sostenitori del principio “occhio per occhio, dente per dente”.

Usa, video shock: uomo arrestato muore come George Floyd

Basti pensare che l'ultima esecuzione in South Carolina risale al 2011. Fino a oggi i condannati, potendo scegliere tra l'iniezione e la sedia elettrica, optavano sempre per la prima, rimandando così a data da destinarsi la propria fine. L'emittente a stelle e strisce Cbs ha raccontato, con dovizia di particolari a dir poco raccapriccianti, che il procuratore generale Alan Wilson ha giudicato “terminati i lavori di ristrutturazione della camera della morte di Columbia”. All'interno della stanza nella quale verranno portate a termine le esecuzioni è stata installata una sedia di metallo, sulla quale dovrà accomodarsi il detenuto. A quattro metri di distanza è stato eretto un muro, con un'apertura rettangolare, dalla quale tre tiratori scelti spareranno al condannato col proprio fucile.

Rapina armato di coltello e violenza sessuale su minore: fermato 17enne

“È il metodo meno doloroso e più umano che esista” ha detto, senza nemmeno un pizzico di vergogna, il senatore democratico Dick Harpootlian, ex pubblico ministero, uno dei principali promotori di questa aberrante novità. Non si può escludere, a livello medico e scientifico, che l'esponente dem abbia ragione. Certo, leggere simili concetti qualche perplessità la lascia. Perché, è bene ricordarlo, si sta parlando della modalità con la quale lo Stato toglie la vita ad un suo cittadino. Dopo un processo, al termine del quale c'è stata una condanna. Ma pur sempre di una fucilazione si tratta. La reintroduzione del plotone di esecuzione fa tornare in mente una delle più importanti opere del pittore di Arnaldo Bartoli. Un quadro che narra la morte dei fratelli Cervi, una famiglia di partigiani fatti prigionieri, torturati e poi fucilati dai fascisti il 28 dicembre del 1943, nel poligono di tiro di Reggio Emilia. Immagini cruente, perse nel tempo. Una pratica disumana, che torna di stretta attualità. E mentre, persino negli Stati Uniti, cresce il fronte che chiede a gran voce l'abolizione universale della pena di morte, un gruppo di senatori democratici fa ripiombare, in un attimo, il South Carolina in pieno Farwest.

Terrorismo, quattro arresti: "Finanziavano imam dell'Isis in Albania"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.