La Russia minaccia l'Italia: "Conseguenze irreversibili se continuate con le sanzioni". I rischi legati al gas

La Russia ora minaccia anche l'Italia. E' Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli esteri, a scagliarsi contro il nostro Paese. Intima l'Italia dall'assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni, minacciandoci di "conseguenze irreversibili". Le dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia Ria Novosti. Mosca, ha detto Paramonov senza però fornire dettagli, sta lavorando a una risposta alle sanzioni "illegittime" degli Stati Uniti e dell'Unione europea.

Citando la dichiarazione del ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire sui piani dell'Ue per lanciare una "guerra economica e finanziaria totale" contro la Russia, Paramonov ha affermato: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”. L'Italia importa dalla Russia il 43% del suo fabbisogno energetico. Il governo guidato da Mario Draghi ha iniziato a elaborare un piano di emergenza per cercare di ridurre la necessità di importazioni dal Paese guidato da Vladimir Putin, ma occorreranno diversi mesi. Il timore è che eventuali ritorsioni della Russia avvengano proprio sul fronte dell'energia. Sembra poco credibile che le parole Alexei Paramonov siano una minaccia anche sul fronte militare. Attaccare o provocare uno dei qualsiasi paesi che aderiscono alla Nato, significherebbe scatenare la terza guerra mondiale, che sarebbe lo scenario peggiore degli sviluppi dell'attuale invasione dell'Ucraina.

L'Italia ha sempre tenuto, giustamente, una posizione dura e fortemente critica nei confronti della Russia, protagonista di una barbara aggressione dell'Ucraina. Sono già migliaia i militari morti, ma anche i civili, colpiti dalle bombe o travolti dalle macerie causate dai bombardamenti degli uomini di Vladimir Putin. Oltre cento i bambini che sono stati uccisi e oltre due milioni i cittadini che hanno lasciato l'Ucraina, dando vita al più grande esodo di profughi della storia del continente. L'Unione Europa, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e decine e decine di altri paesi di tutto il mondo hanno condannato e continuano a condannare le scelte espansionistiche della Russia.

