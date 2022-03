Covid, nuova ondata: in sette giorni aumento del 36% dei casi. In Umbria +70%. I dati della Fondazione Gimbe

17 marzo 2022 a

Nuova emergenza Covid, almeno stando alle rilevazioni della Fondazione Gimbe. Dopo diverse settimane di discesa, la curva dei contagi ha iniziato di nuovo a salire. Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono saliti del 36%, ma frena, anche se meno, la discesa dei ricoveri in area medica (-3,5%), mentre rimane stabile quella relative alle terapie intensive (-16,4%) e dei decessi (-18,7%). Il monitoraggio settimanale Gimbe evidenzia che sono diciassette le province con una incidenza dei casi oltre mille per ogni centomila abitanti. Nella settimana dal 9 al 15 marzo, Gimbe ha registrato un incremento dei nuovi casi di (+379.792) a fronte di un lieve aumento dei tamponi, cresciuti solo dell'8,4%. Sono 66, invece, le province con incidenza superiore a 500 casi ogni 100mila abitanti.

I ricoveri in terapia intensiva sono novanta in meno, mentre 303 i letti liberati in area medica. I decessi sono stati 976 contro i 1.201 dei sette giorni precedenti. "Si inverte nettamente la curva dei nuovi casi settimanali - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che si attestano intorno a quota 379 mila, con un incremento del 35,9% e una media mobile a 7 giorni che sale da circa 40 mila casi dell’8 marzo a oltre 54 mila il 15 marzo (+30,3). Un’inversione di tendenza causata da diverse cause: dal rilassamento della popolazione alla diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2, dal calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione alla persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso”. Molto complessa la situazione nella Regione Umbria dove, spiega la Fondazione Gimbe, l'aumento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni è stato addirittura del 70%.

In stallo la campagna vaccinale. Ci sono ancora 4,6 milioni di italiani vaccinabili con la prima dose e 2,9 che non hanno ricevuto il booster. Le somministrazioni nell'ultima settimana sono state 441.837, con una media mobile a 7 giorni di 63.120. Ridotte del 6,6% le terze dosi (320.925) e del 22,3% i nuovi vaccinati (23.783). Non crescono le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (83,8%). Il tasso di copertura delle terze dosi è invece all’83,5%. Sono ancora 6,98 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

