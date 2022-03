Stupro di gruppo, iniziato il processo a Ciro Grillo, figlio di Beppe. Ammessi settanta testimoni e intercettazioni

16 marzo 2022 a

a

a

E' accusato di stupro di gruppo insieme ai suoi amici. Lui è Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle. Gli altri tre sono Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Il processo si svolge a porte chiuse su richiesta delle parti civili, a cui si sono associati difesa e accusa rappresentata dal procuratore Gregorio Capasso. Né gli imputati né le due presunte vittime si sono presentate all'udienza iniziale. Saranno 70 fra accusa e difesa i testimoni che verranno sentiti in aula per provare a ricostruire quanto accaduto nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, nella villa dello stesso Beppe Grillo dove Ciro e gli amici stavano trascorrendo le vacanze. Dalla lista sono stati esclusi due giornalisti chiamati in causa per aver intervistato una testimone che avrebbe rilasciato dichiarazioni incongruenti rispetto a quelle acquisite dagli inquirenti nella fase delle indagini preliminari.

Ciro Grillo e gli altri tre imputati scelgono il rito ordinario

Circa quaranta sono i testimoni della lista presentata da Capasso, che rappresenta l'accusa, una trentina invece quelli del pool difensivo degli avvocati genovesi Gennaro Velle, Ernesto Monteverde, Sandro Vaccaro, Enrico Grillo (nipote di Beppe) e dei legali sassaresi Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu. Le parti civili sono tutelate dall'avvocata Giulia Bongiorno per la ragazza italo-norvegese e dall'avvocato Vinicio Nardo per la sua amica. Sono stati ammessi psicologi e medici legali, tra cui la dottoressa che ha ancora in cura la giovane, che nel frattempo si è trasferita all’estero.

Caso Grillo: la battaglia di accusa e difesa sulle undici trascrizioni di chat e intercettazioni

Tra i testimoni ci sarà anche Parvin Tadijk, la moglie di Beppe Grillo, che la notte del presunto stupro dormiva nello stesso residence dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo sulla ragazza. Inoltre sono state ammesse anche tutte le intercettazioni. Soddisfatta l'avvocata Giulia Bongiorno: "In quell’hard disk c’è tutto lo scambio di messaggistica, di chat che c’è stato tra la mia assistita e altre persone". Il processo è stato rinviato al prossimo primo giugno.

Caso Grillo: Ciro e i suoi amici tutti rinviati a giudizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.